Minorenni comprano un'auto, rubano delle targhe e ne fanno di ogni

WINTERTHUR - «C'è un auto nera che sgomma nel campo di calcio di Heiligberg», è più o meno di questo tenore la chiamata arrivata lo scorso 2 novembre alle 18.00 alla centrale della polizia cittadina di Winterthur (ZH).

Giunta nei pressi del campetto, però, la volante non ha potuto che constatare i danni al manto erboso causati dagli pneumatici. Ma era solo l'inizio di una vicenda decisamente bizzarra che ha come protagonista un manipolo di minorenni della regione e di cui dà notizia 20 Minuten.

Un altro sinistro, infatti, si è verificato alcune ore dopo: quella che - a tutti gli effetti - sembrerebbe la stessa vettura nera ha centrato un palo della luce, distruggendosi. I passeggeri si erano poi dati alla macchia, scappando nella notte e abbandonandola sul posto.

Per tentare di rintracciare i responsabili la polizia ha iniziato una complessa indagine a tappeto che ha finito per portare in caserma, a metà del mese, quattro minorenni di età compresa fra i 15 e 16 anni. L'interrogatorio ha poi portato al decreto di accusa, arrivato in questi giorni.

I ragazzi, riportano le autorità, hanno prima acquistato un veicolo stargato da un privato poi hanno rubato delle targhe da un'altra vettura parcheggiata in città e le hanno montate sulla loro. In seguito hanno iniziato a scarrozzare in lungo e in largo per il cantone di Zurigo rendendosi protagonisti dei summenzionati incidenti: quello del campetto, l'impatto con un albero e poi un palo della luce.

Ora dovranno risponderne davanti al Tribunale dei minorenni.