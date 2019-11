Pene detentive per cinque scassinatori seriali

LOSANNA - Il Tribunale dell'Est vodese ha inflitto oggi pene dai 18 mesi ai tre anni di detenzione, a volte con la condizionale, a cinque scassinatori ritenuti colpevoli di quaranta furti o tentativi di furto. Per quattro di loro, sudamericani, è stata decisa anche l'espulsione dalla Svizzera per dieci anni. Nessuno dei loro legali farà appello contro le condanne, che hanno seguito le richieste del pubblico ministero.

Gli scassinatori, di età compresa tra i 25 e i 44 anni, hanno agito nel luglio e agosto del 2018, racimolando un bottino composto essenzialmente di orologi, gioielli, abbigliamento, apparecchi elettronici e denaro contante. Erano imputati per furto in banda e per mestiere. Il processo si è svolto rapidamente poiché hanno ammesso i fatti.

Fra le loro vittime, ci sono due noti personaggi politici: l'ex consigliere nazionale Jean Christophe Schwaab (PS) e l'ex granconsigliere Bastien Schobinger (UDC), ora nell'esecutivo di Vevey.

La pena maggiore, di tre anni da scontare, è stata inflitta a un 36enne dalla lunga fedina penale, che aveva appena terminato di scontare 18 mesi in una prigione francese. Per due altri imputati la sentenza è stata di 30 mesi, di cui 15 con la condizionale di cinque anni; per il più giovane di 36 mesi di cui la metà pure con la condizionale di cinque anni.

Per questi quattro è scattata anche l'espulsione dalla Svizzera per dieci anni.

Il quinto ladro, meno implicato nella banda, ha ricevuto una pena di 18 mesi con la condizionale di cinque anni.