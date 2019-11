6 Poliziotti feriti in un assedio di vandali squatter

BERNA - Scene di guerriglia urbana ieri sera a Berna: i poliziotti intervenuti nella zona a sud della stazione per evitare l'occupazione di uno stabile in fase di ristrutturazione e per mettere fine a vandalismi sono stati oggetto di lanci di sassi e di petardi.

Il bilancio è di sei agenti feriti. Per difendersi le forze dell'ordine hanno anche dovuto minacciare di sparare, ha indicato oggi la polizia cantonale. Gli scalmanati anche organizzato un corteo, che si è diretto verso la stazione, procedendo a ulteriori danneggiamenti.

Due persone sono state fermate e per far luce sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti.