«Ferita, me ne sono andata durante il colloquio di lavoro»

BASILEA - «Quanto tempo rimarresti assente se dovessi nuovamente restare incinta? Vorresti ricevere un congedo non retribuito oltre a quello classico per la maternità? Questa posizione si adatta perfettamente alla tua situazione familiare?». Con questo tipo di domande si è dovuta confrontare Céline K, durante un colloquio di lavoro presso l’Università di Basilea.

La 29enne aveva grandi aspettative per l’impiego, come ha raccontato al portale “bzbasel”. Dopo un primo colloquio, dove il suo curriculum era stato elogiato, era stata invitata ad un secondo incontro con il capo del dipartimento.

Abbandona il colloquio - Céline si era preparata per le domande tipiche di un colloquio, come quelle sulle sue qualifiche, aspettative salariali o orari di lavoro. Ma non si era preparata sulle questioni familiari. Incredula, sopraffatta e ferita, la candidata si è alzata e ha lasciato il colloquio.

«Bisogna mentire» - Per Roger Rudolph, professore di diritto del lavoro presso l’Università di Zurigo, la situazione è chiara: la legge sull’uguaglianza proibisce qualsiasi tipo di discriminazione specifica per genere. «Le domande sulla pianificazione familiare o sulle possibili gravidanze sono inammissibili». Anche se a questo tipo di domande si decide di non rispondere, una non risposta è pur sempre una risposta, che può influenzare l’opinione del datore di lavoro.

Allora qual è l’approccio da utilizzare? «Mentire. Una persona che si trova di fronte ad una domanda inammissibile può dare una falsa risposta».

Il giorno dopo il colloquio Céline ha scritto una lettera all’Università: «Mi ha irritato il fatto di aver discusso delle potenziali mie assenze. Non vedo perché la mia situazione familiare debba occupare così tanto spazio in un processo di candidatura».

Le domande sono consentite - La direzione le ha risposto, dicendo che avevano bisogno di «un’interazione aperta e fiduciosa tra chi gestisce il dipartimento e i dipendenti. Il tutto in ottica di un lavoro costruttivo e ben pianificato». Pertanto l’Università ribadisce che questo tipo di domande sono lecite, anche se i candidati non sono obbligati a rispondere.

In risposta sempre al portale bz, il capo del dipartimento ci tiene a specificare che «è da molto tempo che facciamo colloqui di lavoro, e finora non abbiamo mai avuto feedback di questo tipo». Lui stesso e il direttore generale hanno comunque avuto una buona impressione della candidata.