Axenstrasse, un albero divelto ha fatto scattare l'allarme

SISIKON - La Axenstrasse è stata nuovamente chiusa al traffico stamani per circa tre ore. Il tratto tra Flüelen e Sisikon è stato bloccato dopo che un albero divelto ha fatto scattare l'allarme impigliandosi alla rete di sicurezza che protegge la strada.

Le autorità hanno bloccato la strada alle 6:20, ha annunciato la polizia cantonale di Svitto su Twitter. Poco prima delle 9 Alertswiss, il servizio informazioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, ha annunciato a riapertura.

Per garantire la sicurezza degli utenti nel tratto stradale della Gumpischtal, è stato installato un sistema di monitoraggio e di allarme che rileva i movimenti di roccia e detriti. Inizialmente si pensava fosse stata una caduta di massi a far scattare la chiusura. I controlli in loco effettuati dagli specialisti hanno stabilito che l'allarme si è attivato a causa di un albero, probabilmente divelto dai forti venti, e non di una frana.

La Axenstrasse è rimasta chiusa diverse settimane quest'anno a causa di una caduta massi in estate e colate detritiche in autunno.