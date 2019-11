Auto contro un Piranha dell'esercito

SAN GALLO - Due anziani sono rimasti feriti in uno scontro frontale avvenuto oggi pomeriggio nella località sangallese di Plons tra un'autovettura e un veicolo blindato dell'esercito svizzero.

La collisione, indica la polizia, si è verificata nei pressi di un incrocio per cause ancora da accertare. A bordo della vettura vi era una coppia di 85enni: il conducente è rimasto leggermente ferito, mentre la donna che lo accompagnava è stata trasportata all'ospedale in elicottero in gravi condizioni. I dieci militari a bordo del veicolo blindato, del tipo "Piranha", sono rimasti illesi.

Polizia cantonale San Gallo