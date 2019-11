Il video della tempesta di neve che ha bloccato 200 persone

BERNA - Una tempesta di neve con venti a 180 chilometri all’ora. Il video è impressionante e mostra la furia della natura che ha provocato non poco spavento ai duecento turisti che sono stati colti di sorpresa sul valico alpino della piccola Scheidegg, nell’Oberland bernese.

Tra loro c’era anche Gabriel Y, autore del filmato. «Eravamo in viaggio con un gruppo di auto quando improvvisamente la tempesta ci ha bloccati» ha raccontato al portale 20 Minuten. Il vento era talmente forte che si faceva fatica perfino a respirare.

E poi il freddo pungente. «Dopo pochi secondi che giravo il video con il mio cellulare, mi si sono congelate le mani. Ho dovuto smettere subito» ha raccontato.

Il gruppo di auto è riuscito ad arrivare a valle grazie all’aiuto di uno spazzaneve che li precedeva e che rendeva libera la strada. «Abbiamo avuto fortuna anche perchè siamo partiti dalla montagna un po’ prima che arrivasse la tempesta». Gli altri amici sono rimasti invece bloccati e hanno trascorso la notte assieme ad altre duecento persone in un ristorante di montagna.

Aggiornamento: Circa 200 fra turisti e collaboratori della struttura hanno pernottato all'interno del ristorante di montagna sul Kleine Scheidegg (letteralmente "piccolo spartiacque"), il valico alpino a 2000 metri sul livello del mare che collega Lauterbrunnen e Grindelwald. La struttura non è attrezzata per così tanti ospiti e alcune persone hanno dormito su panchine, ha detto a Keystone-ATS Kathrin Nägeli, portavoce della Ferrovia della Jungfrau. La sicurezza è stata sempre garantita.

Tutti i turisti stanno bene e nel corso della mattinata sono stati riportati a valle: alcuni in elicottero, altri utilizzando la seggiovia e quindi in auto verso Grindelwald. I lavori di ripristino non sono ancora terminati. I collegamenti ferroviari da Lauterbrunnen e da Grindelwald verso il Kleine Scheidegg riprendono sabato. Gli impianti di risalita della regione rimangono fermi per tutto il fine settimana.