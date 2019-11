Segretario comunale di Steinach in manette

SAN GALLO - Il segretario comunale di Steinach (SG) è stato arrestato per delitti contro l'integrità sessuale: lo ha indicato la polizia cantonale sangallese confermando una notizia pubblicata dal St. Galler Tagblatt.

Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto di lavoro con agenti in divisa e in borghese. È stata effettuata anche una perquisizione al domicilio del sospettato. La polizia non ha voluto fornire informazioni sulla natura degli addebiti.

Anche il quotidiano non fornisce informazioni in merito, ma riferisce la reazione del sindaco Roland Brändli. Questi si è limitato ad affermare che i delitti in questione non sono stati commessi - stando all'attuale stato delle indagini - nella casa comunale.

Il giornale ricorda anche altri casi di personalità sangallesi incappate in reati sessuali. All'inizio dell'anno un granconsigliere PPD aveva rassegnato le dimissioni, dopo essere stato condannato per aver mandato attraverso internet foto intime a minorenni. Nel 2017 un anno di prigione era stato invece inflitto all'ex sindaco di Berneck (SG) per aver scaricato e in parte diffuso immagini pornografiche con bambini e rappresentanti atti di violenza.