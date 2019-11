Incendio in un appartamento, morta una donna

FRIBURGO - Un incendio, divampato ieri pomeriggio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in Route de Villars a Friburgo, ha provocato la morte della donna che vi risiedeva.

La vittima, una 79enne, è stata rinvenuta priva di sensi all'interno della propria abitazione e a nulla sono serviti i tentativi da parte dei soccorritori di rianimarla. L'anziana è infatti spirata sul posto. I pompieri, intervenuti rapidamente sul posto, hanno da parte loro domato il rogo.

Una ventina di inquilini - come riferito oggi dalla polizia friburghese in una nota - sono stati inizialmente evacuati, ma successivamente hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni. Due persone sono state invece trasportate - pre precauzione - in ospedale per alcuni controlli.

Un'inchiesta è stata aperta per stabilire le esatte cause del rogo.