Turisti accoltellati, ferita anche una donna svizzera

JERASH - Ci sarebbe anche una donna svizzera fra le persone accoltellate - otto in tutto e non cinque come riferito in un primo momento - oggi nei pressi del sito archeologico di Jerash, nel nord della Giordania. Lo riferisce l’agenzia AFP che cita un portavoce delle autorità di pubblica sicurezza.

Le condizioni della donna elvetica, così come la sua esatta provenienza, non sono al momento note. Fra le altre sette persone ferite nell’attacco, riferiscono le autorità locali, ci sono tre turisti di nazionalità messicana e quattro cittadini giordani (una guida turistica, due agenti di polizia e un conducente di autobus). Tutti sono stati trasportati in ospedale.

L’autore dell’aggressione è invece stato neutralizzato ed immediatamente arrestato. Il movente del gesto invece resta per il momento avvolto nell’ombra.