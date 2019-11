Brucia il capannone di una falegnameria a Hörhausen

FRAUENFELD - Incendio di vaste proporzioni stamani a Hörhausen, frazione di Homburg, nel canton Turgovia: a bruciare è stato il capannone di produzione di una falegnameria. I video disponibili su alcuni portali mostrano fiamme che si levano per metri e metri.

L'allarme è scattato alle 04.15, ha indicato un portavoce della polizia cantonale all'agenzia di stampa Keystone-ATS. I pompieri si sono in particolare impegnati per evitare che il rogo si propagasse all'edificio residenziale adiacente. Per motivi di sicurezza gli inquilini dell'immobile hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

Al momento in cui è scoppiato l'incendio nel capannone - che si estende per circa 80 metri sopra una scarpata e vicino a una strada principale - non si trovava nessuno.