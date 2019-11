Il parrucchiere di Ronaldo ha invitato in camera il suo carnefice?

ZURIGO - Restano per ora oscuri i motivi che hanno portato all'omicidio del portoghese R.F., il parrucchiere delle star (tra cui il suo connazionale Cristiano Ronaldo) trovato morto lo scorso venerdì in un albergo di Albisrieden nel Kreis 9 di Zurigo.

Il corpo senza vita del 47enne - padre di due ragazzi ormai adulti - era stato rinvenuto da una donna delle pulizie in una stanza piena di sangue, mentre il sospetto autore del delitto, un brasiliano di 39 anni, era stato arrestato la sera del giorno successivo.

I motivi e le dinamiche che hanno portato al fatto di sangue sono però - come detto - ancora avvolte nel mistero. Ma i media portoghesi - scavando nel passato della vittima - hanno trovato alcuni dettagli che potrebbero far (parzialmente) chiarezza sulla vicenda. I giornali lusitani scrivono infatti che R.F. era un cliente abituale di un bar frequentato dalla comunità omosessuale. Ed è proprio qui che lui e il suo presunto carnefice si sarebbero incontrati giovedì scorso prima che il 47enne invitasse il 39enne nella propria camera d'albergo.

I giornali portoghesi riportano altri particolari agghiaccianti: il cadavere del portoghese sarebbe stato martoriato con tantissime coltellate e in seguito avvolto in un lenzuolo. La scena del crimine presentava inoltre segni di lotta. Un litigio che probabilmente ha in seguito provocato l'aggressione fatale. L'autore del delitto avrebbe infatti afferrato un coltello (rubato dalla cucina dell'hotel) e colpito mortalmente il 47enne.

39enne in detenzione preventiva - Intanto il 39enne brasiliano - sospettato del delitto - è stato posto in detenzione preventiva dal giudice dei provvedimenti coercitivi come richiesto dalla procura zurighese. «Per lui - precisa il Ministero pubblico - vale comunque il principio della presunzione di innocenza».