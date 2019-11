Un algoritmo per smistare gli allievi nelle classi

ZURIGO - Presto gli istituti potranno disporre di un nuovo supporto per formare le classi. Si tratta di un algoritmo sviluppato dal Centro per la Democrazia di Aarau, un polo di ricerca affiliato all’Università di Zurigo. L’obiettivo è quello di formare le nuove classi in modo omogeneo. Il che significa che non ci si baserà più solo sulla vicinanza degli istituti, ma anche e soprattutto su altri criteri.

La notizia è stata riportata oggi dalla SonntagsZeitung, che sottolinea come la composizione delle classi sia oggi ancora troppo eterogenea. Ad esempio la percentuale di bambini appartenenti a famiglie di lingua straniera o a genitori con scarsa istruzione in alcune scuole raggiunge il 75%. Mentre nei quartieri più ricchi la cifra non supera il 20%. Il calcolo tiene in considerazione numerose varianti, compreso il percorso casa-scuola e la distanza.

L’algoritmo punta proprio a migliorare la distribuzione degli studenti per garantire un’uguaglianza di opportunità, che si riflette nel rendimento scolastico individuale.