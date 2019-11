Lottatore bandito per un mini-logo

ZUGO - Quella mattina, probabilmente, aveva la testa altrove. Per questo, il lottatore Schurtenberger Sven non si è preoccupato troppo di indossare correttamente calzini e parastinchi. La scena - riferisce oggi 20 Minutes - si è svolta alla fine dell'agosto 2019, a Zugo, durante la Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri. Il lottatore lucernese (28 anni), immerso nella segatura, è stato colto in flagrante dalle telecamere della SRF. In cosa, di preciso? Involontariamente ha mostrato la marca dei calzini indossasti quel giorno. Una famosa "virgola" è appasa furtivamente dai parastinchi di Schurtenberger.

C'è però un problema: durante la Festa federale, la pubblicità non è consentita nei combattimenti. E il regolamento è severissimo. Di conseguenza, l'Associazione federale di lotta svizzera (AFLS) ha sanzionato pesantemente il lottatore lucernese (sulla base dell'articolo 3.2 del regolamento AFLS e sull'articolo 9.2 per quanto riguarda la sanzione). Schurtenberger, l'anno prossimo, sarà semplicemente bandito dai festival regionali, cantonali e alpini.

Il gigante, a lungo in corsa per il podio nell'evento a Zugo, ha appena presentato un ricorso contro questa decisione definendola «sproporzionata». Il lottatore sostiene di non aver tratto alcun vantaggio da quella che è evidentemente una sponsorizzazione involontaria. L'AFLS, d'altro canto, non ha voluto replicare a causa del ricorso in essere.