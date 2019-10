"Carlos", si apre il processo: «Troppo pericoloso, deve stare in isolamento»

ZURIGO - Il processo contro il famigerato "Carlos" dovrà svolgersi senza l'attore principale: il 24enne noto per la sua aggressività ha rifiutato di lasciare la sua cella, questa mattina, per recarsi in tribunale.

L'avvocato di "Carlos" ha presentato una richiesta per dispensare il giovane dalla presenza in aula a causa della sua critica condizione psicologica. Il giudice, contrariato, non ha però accettato l'assenza chiedendo, a un'apposita task force, il ritiro coatto del detenuto presso la struttura carceraria.

Tuttavia, "Carlos" ha ricevuto la polizia con musica ad alto volume e i pugni alti e pronti per l'ennesima lotta. Inutili i tentativi di persuaderlo della Polizia, e nemmeno quelli del giudice stesso, recatosi presso il carcere. «Alla fine si è sdraiato e non si è più mosso», ha spiegato il giudice.

Il processo di due giorni si svolgerà quindi senza di lui. Ciò è possibile perché gli imputati non hanno l'obbligo di collaborare e possono rifiutarsi di testimoniare.

Sulla testa del 24enne pendono ben 19 capi d'accusa. Per la maggior parte sono episodi di aggressione ai danni di secondini, poliziotti e altri detenuti. Il detenuto deve rispondere di lesioni personali gravi, violenza e minacce contro le autorità, i funzionari e alcuni danneggiamenti.

La richiesta del Ministero pubblico è di una pena detentiva di 7 anni e mezzo oltre a una pecuniaria. Per lui è stato chiesto anche l'isolamento, non essendo la sola detenzione in grado di disciplinarlo.

Un rapporto psichiatrico attesta un disturbo di personalità dissociata con tratti psicopatici pronunciati. Senza trattamento, il perito prevede un alto rischio di ricaduta per reati violenti, tra dieci anni dovrebbe essere al 100%.