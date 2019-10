Manifestazione non autorizzata presso l'ambasciata turca

BERNA - Una manifestazione non autorizzata si è svolta stasera a Berna vicino all'ambasciata turca. La polizia bernese ha fatto uso di proiettili di gomma e cannoni ad acqua per disperdere i dimostranti.

I manifestanti si sono riuniti verso le 17.00 e si sono diretti in corteo verso la rappresentanza diplomatica turca, precisa un comunicato. La polizia ha tentato di dialogare con loro, ma, visto che non vi erano organizzatori ufficiali, non è stato possibile sapere quale fosse il percorso della manifestazione. Le forze dell'ordine sono quindi state schierate a protezione dell'ambasciata turca.

I dimostranti hanno tentato di superare una barriera per avvicinarsi all'edificio. Per allontanarli gli agenti ha fatto uso di proiettili di gomma e cannoni ad acqua. La polizia cantonale non ha notizie di feriti.