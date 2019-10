In Sicilia per rubare una Mercedes: «Ci manda la società di leasing»

GIARRE - Un 49enne svizzero, un 59enne bulgaro ed un 29enne macedone - tutti e tre residenti in Svizzera - sono stati arrestati a Giarre, in Sicilia, per furto aggravato in concorso, porto abusivo di armi da fuoco, possesso ingiustificato di chiavi alterate e porto di oggetti atti ad offendere.

La vicenda che ha portato al fermo dei tre - come riferiscono i media locali - è alquanto bizzarra e inizia con il furto, o presunto tale, di una Mercedes classe A AMG. L’uomo che l’aveva acquistata in leasing, trovandosi impossibilitato ad onorare l’impegno per sopraggiunti problemi finanziari, aveva comunicato la propria disponibilità a restituire il veicolo. A questo punto la storia prende una piega insolita.

Una sera, la figlia dell’uomo contatta la polizia e il padre per comunicare l’avvenuto furto della vettura da parte di tre individui, che avevano scassinato la porta del loro garage. Le ricerche, scattate immediatamente, hanno permesso di fermare il terzetto in poco tempo. Intercettati dalle forze dell’ordine, i tre hanno dichiarato ai Carabinieri di essere stati incaricati dalla società di leasing per procedere al recupero dell’auto. Una situazione già di per sé anomala, a cui si aggiunge il fatto che procedendo alla perquisizione dei tre e del furgone con cui si spostavano i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola carica, tre coltelli a serramanico, quattro mazze, un grimaldello, due sacche a pompa (utilizzate per divaricare gli sportelli dei veicoli» e due cani di grossa taglia.

La verifica della posizione dei tre è al momento al vaglio degli inquirenti. Il terzetto è stato nel frattempo condotto nel carcere catanese di Piazza Lanza mentre la vettura è stata restituita.