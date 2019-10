Vasta operazione antiterrorismo, coinvolte 11 persone

BERNA - Una vasta operazione antiterrorismo che interessa i cantoni di Zurigo, Berna e Sciaffusa è stata condotta oggi dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e dalle magistrature dei minorenni di Winterthur (ZH) e Berna. Undici le persone indagate, fra cui 6 maggiorenni.

Nell'ambito dell'operazione coordinata sono state effettuate undici perquisizioni a cui hanno preso parte circa 100 funzionari di fedpol e delle polizie dei cantoni interessati, ha reso noto il MPC.

Stando alla nota, l'MPC sta conducendo sei procedimenti penali nei confronti di sei imputati maggiorenni sospettati di partecipazione a un'organizzazione criminale e di violazione dell'articolo della legge federale che vieta i gruppi "al Qaida" e "Stato Islamico".

Uno di questi imputati è una persona rientrata in Svizzera, dove è già stata condannata in via definitiva per violazione alla legge che vieta i gruppi legati al sedicente "Stato Islamico". Per lui e per un altro imputato, l'MPC ha presentato un'istanza di carcerazione preventiva.

Per altri cinque imputati di meno di 18 anni sono competenti le rispettive magistrature dei minorenni. I procedimenti penali sono collegati con quelli avviati dalle magistrature dei minorenni di Winterthur e Berna. Per tutti gli imputati si applica, come sempre, il principio della presunzione di innocenza, precisa l'MPC.