«Mio fratello pugnalato tre volte, ma c'è tanta solidarietà»

SAN GALLO - «Pensava che sarebbe morto». È in questo modo che Donjeta descrive le sensazioni provate da suo fratello E.A., il 21enne che nella notte tra sabato e domenica è stato accoltellato nei pressi della stazione di San Gallo. «Ha perso molto sangue, un organo è stato danneggiato, vederlo su quel letto di ospedale attaccato a mille tubi è stato straziante».

I fatti sono avvenuti attorno alle 4 del mattino. Il 21enne turgoviese, di origini kosovare, avrebbe litigato con il suo aggressore. Forse alla base ci sono dei commenti fuori luogo a una ragazza. Dopo una violenta discussione il 20enne svizzero avrebbe quindi estratto un coltello, colpendo tre volte il fratello di Donjeta alla parte superiore del corpo. La polizia ha subito rintracciato l’aggressore, ma l’arma non è per il momento stata trovata.

Il 21enne è ancora ricoverato in terapia intensiva. Pare che uno dei tre colpi gli abbia mancato il cuore per un pelo. Ma la solidarietà ricevuta è grande. «Ho condiviso su Instagram quello che è accaduto a mio fratello - spiega a 20 Minuten Donjeta -. Il post è stato condiviso più di 2’000 volte». E ieri una decina di persone si è presentata fuori dall’ospedale per far sentire la sua vicinanza a E.A.

Il responsabile della prevenzione del crimine presso l’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), Dirk Baier, spiega che nella maggior parte dei casi gli autori di questo tipo di aggressioni hanno già in precedenza commesso crimini minori. «Anche a San Gallo è molto probabile che la soglia inibitoria fosse molto bassa».

Per l’esperto sono molti i ragazzi tra i 15 e i 23 anni che escono di casa con un coltello in tasca. «Si sentono più forti, più uomini». Questo potrebbe diventare un problema sociale. Ma nella maggioranza dei casi non c’è l’intenzione di pugnalare qualcuno né se ne accetta l’idea di partenza. «Spesso è l’alcol che fa degenerare la situazione. Abbassa la soglia di inibizione e la tolleranza. Estrarre il coltello diventa più semplice».