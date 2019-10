Ombra di chiusura sulla lavanderia industriale Elis: 65 posti a rischio

LA CHAUX-DE-FONDS - La lavanderia industriale Elis La Chaux-de-Fonds, già Blanchâtel, con sede nella città del Giura neocastellano, rischia la chiusura e con essa sono minacciati 65 posti di lavoro. Il Consiglio di Stato cerca soluzioni per salvaguardare l'impresa.

Blanchâtel era stata acquisita nel 2011 da Elis, gruppo francese dapprima specializzato nei servizi di lavanderia e ora attivo anche in altri ambiti come le macchine da caffè. Elis Suisse, filale svizzera dell'azienda, ha annunciato alcune settimane or sono l'apertura di una procedura di consultazione, conclusasi venerdì scorso, relativa all'eventuale chiusura della filiale di La Chaux-de-Fonds, riferiscono vari media locali. La casa madre fa valere un volume di attività insufficiente per garantire la perennità del sito.

Il Consiglio di Stato, in un comunicato diffuso questa sera, annuncia di aver avviato con Elis Suisse un dialogo, che ha permesso di prolungare il periodo di consultazione di vari mesi. Per il governo «il mantenimento di un'attività di lavanderia industriale di prossimità e dei relativi impieghi è una questione rilevante», si legge nella nota.

L'ex Blanchâtel ha già vissuto una grave crisi nel 2015, quando l'ente ospedaliero cantonale aveva rinunciato ai suoi servizi, preferendo il gruppo vodese Bardush. La partenza di questo cliente era seguita a quella delle case per anziani, che avevano operato la medesima scelta un anno prima, ricordano i media neocastellani.