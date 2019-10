Perde il controllo della vettura e si cappotta

WOLFHALDEN - Ha perso il controllo del suo veicolo - verosimilmente per via della carreggiata bagnata - e ha colpito il guard rail per poi cappottarsi. È successo oggi, attorno alle 14:55 a un 56enne che viaggiava da Wolfhalden (AR) in direzione di Lutzenberg (AR).



Intrappolata nella vettura, la donna è stata messa in salvo dai soccorsi che l'hanno poi portata in ospedale. A causa dell'incidente aveva riportato ferite di media entità alle gambe e al torace.

Per le operazioni di soccorso, riporta la Polizia appenzellese in una nota, la strada è stata chiusa al traffico per due ore. L'entità dei danni è stimata per diverse migliaia di franchi.