Pizzicato da un radar a 164 km/h sull'80

LOSANNA - Un automobilista tedesco di 55 anni è stato pizzicato da un radar mentre circolava sul passo del Marchairuz (VD) alla velocità di 164 km/h, oltre il doppio degli 80 previsti.

In una nota, la polizia vodese indica che l'uomo è stato fermato alcuni chilometri dopo, in località Le Sentier (VD). Vista la gravità dell'infrazione - il limite di velocità è stato superato di oltre 60 km/h, cosa che ne fa un "caso Via sicura" - l'automobilista è stato portato davanti alla procuratrice di picchetto.

L'uomo, che è a piede libero, rischia una pena privativa della libertà di quattro anni. La patente è inoltre ritirata per almeno due anni. Il veicolo non è invece stato sequestrato perché non suo.