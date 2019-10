In difficoltà a 40 metri sott'acqua, salvati da alcuni pescatori

WALCHWIL - Se la sono vista brutta due sub che stavano compiendo immersioni nel lago di Zugo. La loro attrezzatura non ha funzionato correttamente mettendo la loro vita in pericolo. Tre pescatori sono riusciti a salvarli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stata una 28enne ad avere le prime difficoltà a una profondità di circa 40 metri. Un suo coetaneo, in acqua con lei, è riuscito a riportarla in superficie e a chiamare aiuto.

Le grida sono state sentite da tre pescatori che li hanno raggiunti, li hanno fatti salire sulla loro imbarcazione e li hanno portati a riva. Altre persone hanno poi aiutato per portarli sulla terra ferma. La ragazza è rimasta incosciente per un breve periodo.

La polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza attorno alle 11. Corsi sul posto a Walchwil hanno trovato i due sub sulla riva. Dopo le cure mediche iniziali, i due 28enni sono stati portati in ospedale per i dovuti controlli, ma hanno potuto lasciare la struttura già nel pomeriggio.