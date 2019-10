Impiegato comunale perde la vita a Torgon

SION - Un automobilista è morto questa mattina a Torgon, nel comune di Vionnaz, in Vallese. Il suo veicolo è uscito di strada per ragioni ancora sconosciute ed è finito in un dirupo, fermandosi 40 metri più in basso

I colleghi di questo impiegato comunale di 64 anni si sono preoccupati quando non hanno visto arrivare lo sfortunato per la pausa pranzo. Hanno quindi intrapreso le ricerche, ha spiegato tramite una nota la polizia cantonale.

Il veicolo è stato ritrovato attorno alle 14:00. I soccorritori hanno solamente potuto constatare il decesso dell'uomo. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta.