Trafficante di droga condannato a 5 anni e mezzo di prigione

SION - Un vallesano di 65 anni è stato condannato a cinque anni e mezzo di prigione da scontare dal tribunale distrettuale di Martigny (VS). Trafficava tra l'altro cocaina e possedeva armi non registrate, ha comunicato oggi la polizia cantonale.

L'inchiesta ha rivelato che il vallesano era «un multirecidivo attivo sulla scena regionale a diversi anni». Ha venduto più di 550 dosi di cocaina e un po' meno di due chili di cannabis, ha precisato la polizia cantonale.

Durante una perquisizione al suo domicilio, le forze dell'ordine hanno trovato più di 5 chili di hashish, di piccole quantità di cocaina, di oppio, di MDMA e di ecstasy, come anche un'ingente somma di denaro. Hanno anche scoperto armi da fuoco tra cui un fucile d'assalto kalashnikov e un mitra con caricatori e munizioni non catalogati nei registri ufficiali in Svizzera.

In una perquisizione corporale, la polizia ha trovato diverse migliaia di franchi in banconote di piccolo taglio. In una valigetta si trovava della cocaina e prodotti a base di cannabis confezionati in dosi e pronti per la vendita.