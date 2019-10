Rimorchio finisce in un torrente e perde cherosene

COIRA - Un rimorchio contenente cherosene è finito stamattina nello Zandersbach, un torrente che si trova a Samnaun (GR). Ottocento litri sono finiti nel ruscello, comunica la polizia cantonale grigionese.

Nel rimorchio, che è caduto nel corso d'acqua senza interventi di terze persone, c'erano in totale 1000 litri di cherosene. I 200 che non sono fuoriusciti sono stati pompati in alcuni bidoni.

Sul posto si sono recate le autorità competenti per la protezione della natura dei Grigioni e del Tirolo austriaco. Queste ultime sono state coinvolte in quanto lo Zandersbach confluisce con l'Inn in Austria. Il rimorchio è stato recuperato con un elicottero.