Soffitta in fiamme, un ferito

BERNA - Un uomo è rimasto ferito ieri sera in un incendio scoppiato nella soffitta di una casa unifamigliare ad Attiswil (BE). Le cause del rogo non sono chiare.

L'allarme è giunto poco dopo le 17.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale. All'arrivo dei pompieri la casa era in preda alle fiamme. I vigili del fuoco hanno dapprima posto sotto controllo l'incendio e poi l'hanno spento.

Diverse persone che si trovavano nell'abitazione quando sono divampate le fiamme sono riuscite a mettersi in salvo da sole. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. L'edificio non è abitabile: per i residenti è stata trovata una soluzione temporanea.

Oltre alla polizia cantonale bernese sono intervenuti 90 pompieri provenienti da diverse località come anche il Care Team. La causa del rogo e l'entità dei danni non sono ancora note.