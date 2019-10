È scomparsa una 15enne, la cercano gli influencer

ZUGO - Nina non si trova. La 15enne è scomparsa il 13 ottobre. Per attirare l’attenzione e avere maggiore aiuto, i familiari si sono rivolti ad alcuni influencer affinché condividano nelle loro stories l’avviso di sparizione. «È alta 168 centimetri, magra, ha occhi castani e capelli neri. Ha con sé uno zaino MCM e indossa Nike dorate». Proprio quelle scarpe le sono state regalate dalla cugina che si è rivolta a chi sui social ha più followers per fare circolare la notizia.

Non è stato un periodo facile per la 15enne. Il padre si è infatti macchiato di un grave crimine violento prima di morire, come riferisce 20 Minuten. Il compleanno di Nina cade proprio nel giorno in cui suo papà è deceduto. È quella della famiglia che ha più risentito della tragedia.

Lo scorso anno l’autorità di protezione dei minori ha collocato Nina in una casa nel canton Berna. «Forse lì non stava bene ed è scappata». Ma i suoi familiari accusano le autorità di non fare abbastanza. «Perché devono attivarsi la sorella e la cugina tramite Instagram? È un compito che spetta a qualcun altro».

La polizia, dal canto suo, non ha reso pubblico alcun avviso di scomparsa. «Le indagini sono in corso ma per motivi di privacy non forniamo ulteriori indicazioni», spiega la portavoce Sarah Wahlen. «Ci sono casi di allontanamento volontario o altre casistiche che non vengono rese di dominio pubblico».