Plastica nella salsa di pomodoro

AMRISWIL - Lo scorso fine settimana, Sandra Sedele ha deciso di preparare della pasta con salsa di pomodoro per suo figlio di tre anni. Ha scaldato l'acqua, ha cotto e scolato la pasta, niente di particolare... Fino al momento di aggiungere la salsa: messo il contenuto di una bottiglia in una padella la giovane madre ha scoperto che dentro c'era qualcosa di strano.

«All'inizio pensavo fosse un grosso pomodoro, ma poi sono andata nel panico - ha spiegato la 36enne - guardando più da vicino ho capito che si trattava di un grande foglio di plastica». La bottiglia conteneva anche altri piccoli pezzi.

Incidenti che accadono - Sandra Sedele è scandalizzata: «Sarebbe potuta finire male se mio figlio avesse mangiato i pezzi di plastica». La donna ha comprato questa salsa da Otto's ad Amriswil (TG). Tuttavia, la 36enne non incolpa il negoziante. Secondo lei, possono accadere errori, ma è importante reagire. «È una questione complicato perché anche altri clienti potrebbero incorrere nello stesso problema».

Angela Schnyder, portavoce del marchio, ha spiegato che non era a conoscenza di incidenti simili. Il negozio prenderà in consegna il prodotto e la plastica trovata al suo interno per condurre un'indagine. Anche il fornitore verrà informato. Un rapporto finale potrebbe condurre a un controllo di tutti i prodotti.

Una cliente fedele - Nonostante questa esperienza, Sandra Sedele continuerà a fare acquisti presso Otto's. Per quanto riguarda la salsa in questione, invece, non finirà più nel suo carrello. «In futuro sarò sospettosa ed esaminerò da vicino il contenuto dei miei piatti».

