Gli A220 di Swiss a terra fino a nuovo ordine

GINEVRA - Un nuovo problema tecnico ha interessato un aereo Swiss. Martedì mattina, un volo partito da Londra che avrebbe dovuto raggiungere Ginevra ha dovuto essere dirottato su Parigi, riporta Leman Bleu. «Il volo LX359 ha fatto un atterraggio eccezionale a Parigi-Charles De Gaulle, a causa di un'irregolarità legata al reattore», afferma Meike Fuhlrott, portavoce della compagnia aerea svizzera. «Posso confermare che un certo numero di voli in partenza da Ginevra e Zurigo sono attualmente in ritardo».

In un secondo momento, la compagnia elvetica ha inviato una comunicazione ufficiale: «A causa di un nuovo incidente riguardante un motore Serie C / A220, Swiss ha deciso di procedere a una revisione completa della flotta interessata. Gli aerei non torneranno in volo fino a quando non saranno stati adeguatamente ispezionati. Molti voli dovranno essere cancellati, il che comporterà una riduzione significativa delle operazioni aeree Swiss».

Alla fine di settembre - ricordiamo - un volo Ginevra-Londra di Swiss era stato inizialmente ritardato a causa di un problema tecnico su un primo aereo. Anche quello scelto per rimpiazzarlo aveva in seguito conosciuto un problema ed era dovuto tornare a terra. Anche a metà settembre, il volo LX 358 aveva avuto un problema al reattore.