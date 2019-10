Bus frena bruscamente per evitare una bicicletta, sette feriti

BASILEA - Diverse persone sono rimaste ferite stamane a Basilea in seguito a una brusca frenata di un bus di linea. Sette passeggeri sono dovuti andare dal medico per controlli. Ieri nella città renana altre 17 persone sono state portate all'ospedale dopo uno scontro tra un tram e un bus.

Poco dopo le 8.00 un bus della linea 34, proveniente dalla Grenzacherstrasse, stava per giungere alla fermata di Wettsteinplatz. All'omonima rotonda un furgone con diritto di precedenza ha comunque lasciato passare il mezzo pubblico. Un ciclista proveniente dalla stessa direzione (dal ponte di Wettstein) è invece passato a destra del furgone, costringendo l'autista del bus a frenare bruscamente.

Diversi passeggeri sono caduti a terra durante la frenata di emergenza: sei sono stati in seguito portati in ambulanza all'ospedale per controlli; uno è andato per conto suo dal medico, riferisce una nota della polizia cantonale.

Gli inquirenti stanno cercando testimoni nonché il ciclista, che non si è fermato sul luogo dell'incidente.

Un portavoce della polizia ha detto all'agenzia Keystone-ATS che due persone sono state scagliate contro i vetri, che si sono rotti: l'entità delle loro ferite non è al momento nota.

Lettore 20 Minuten