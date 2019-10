Squatters occupano l'ex casa di riposo, scoppia la polemica

BERNA - Dallo scorso giovedì, degli squatters occupano l'ex casa di riposo della Wahlackerstrasse a Zollikofen (BE), un edificio che risultava vuoto da quasi due anni.

L'occupazione, però, non è piaciuta ai cittadini della tranquilla cittadina bernese che hanno deciso di dare un ultimatum agli occupanti abusivi. Ma senza successo. Per questo motivo - come annunciato sul sito web del comune - la popolazione ora si sta preparando a presentare un reclamo ufficiale per far evacuare lo stabile dalla polizia.

I residenti affermano «di temere per la loro sicurezza» e «deplorano la presenza di individui mascherati». Inoltre non piacciono per nulla i graffiti disegnati sulle facciate.

Parla il fiduciario - Gli squatters non capiscono la loro riluttanza. Spiegano che hanno tentato più volte di incontrare i loro vicini e si rammaricano per il rifiuto di discutere con il comitato di cittadini di Zollikofen. «L'invito al dialogo è ancora attuale», precisano.

L'edificio appartiene al comune di Zollikofen. Lunedì pomeriggio, gli occupanti abusivi e Daniel Bichsel, il fiduciario responsabile degli stabili comunali di Zollikofen, si sono seduti attorno a un tavolo per discutere. Alla fine dei negoziati, il comune aveva deciso di lasciare tempo fino a martedì pomeriggio per lasciare l'edificio. E oggi, visto il mancato rispetto dell'ultimatum, potrebbe intervenire la polizia.

