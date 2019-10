Ex cane poliziotto trova 98 grammi di eroina in un cespuglio

GINEVRA - A Ginevra, l'ex cane poliziotto Joker non sembra aver perso il suo fiuto per le indagini. In pensione da luglio, il pastore tedesco passeggiava venerdì con il suo padrone a Meyrin, quando ha scoperto in un cespuglio 98 grammi di eroina.

La sostanza era già tagliata e pronta alla vendita, si legge in un comunicato odierno. Il suo padrone, membro delle forze dell'ordine, ha consegnato l'eroina ai suoi colleghi. Il cane è dal canto suo stato ricompensato con una buona dose di crocchette.

Secondo la polizia ginevrina, la brigata canina permette ogni anno la scoperta di 70 chili di stupefacenti.