Fienile distrutto dalla fiamme, ma gli animali sono salvi

ZUMHOLZ - Un fienile è stato completamente distrutto dalle fiamme durante la notte da domenica a lunedì a Zumholz (FR), nel distretto della Singine. Non ci sono stati feriti e gli animali non sono stati messi in pericolo.

L'incendio è divampato per motivi ancora ignoti, ha annunciato oggi la polizia cantonale friburghese in un comunicato. È in corso un'indagine per determinare le cause dell'accaduto. L'ammontare dei danni non è ancora stato stimato. Il fienile era utilizzato come deposito di macchine e attrezzature agricole durante l'inverno.