Crolla il controsoffitto della nuovissima Vaudoise Arena, tre operai feriti

LOSANNA - Si sono vissuti momenti di panico, questa mattina, nella nuova pista del Losanna. Ma non per una partita di hockey. Come riferito da diversi testimoni, parte del controsoffitto della Vaudoise Arena è infatti collassato ed è crollato addosso agli operai. «Stavamo effettuando dei lavori quando improvvisamente è venuto giù tutto», spiega uno di loro. La superficie toccata dal crollo - avvenuto attorno alle 10.30 - sarebbe di circa 300 metri quadrati. Da quel momento alla pista è un via vai di automobili della polizia, ambulanze e mezzi dei pompieri. «Tre operai sono rimasti leggermente feriti», conferma la polizia vodese a 20 minutes.

La partita con l'Ambrì non dovrebbe essere a rischio - Inaugurata qualche giorno fa con il derby del Lemano contro il Ginevra, la pista deve essere ancora completata. Al momento si ignora se il crollo del controsoffitto abbia ripercussioni sul resto della struttura. Struttura che domani dovrebbe ospitare la partita di campionato tra i padroni di casa e l'Ambrì-Piotta. La sfida tra i Leoni e i ticinesi dovrebbe tenersi regolarmente, anche se una decisione definitiva verrà presa solo nel pomeriggio.

Progetto da quasi 230 milioni - La pista con i suoi 9'600 posti rappresenta il più grande impianto hockeystico della Romandia. Il budget previsto per la sua costruzione era di 227 milioni, di cui 170 garantiti dai comuni vodesi di Losanna, Prilly e Renens. Il Cantone ha concesso 30 milioni, mentre 8 milioni sono giunti dalla Confederazione e altri 5 sono giunti dalla Vaudoise per il "naming". Nel complesso sportivo di oltre 61'000 metri quadrati, oltre alla pista principale, saranno presenti in totale altre due piste di pattinaggio - una da allenamento e una esterna che apriranno il prossimo 7 dicembre - oltre a delle piscine e altri locali dedicati a sport come scherma o tennistavolo. Queste infrastrutture non saranno pronte prima del 2020. All'interno sono inoltre presenti ristoranti, spogliatoi e sale conferenze. L'impianto ospiterà nel gennaio 2020 i Giochi olimpici giovanili invernali e il prossimo maggio - in collaborazione con Zurigo - i Mondiali di hockey.

20 minutes