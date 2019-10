Confermati i 4 anni all'ex DJ bernese

LOSANNA - Il Tribunale federale (TF) ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per un ex DJ della regione di Berna noto a livello nazionale. Era accusato di aver fatto incendiare nel 2012 la sua collezione di dischi per incassare i soldi dell'assicurazione.

La difesa aveva chiesto l'assoluzione, appellandosi al principio "in dubio pro reo": sosteneva che, sulla base delle prove prodotte, la Corte d'Appello del Cantone di Berna avrebbe dovuto nutrire notevoli dubbi sulla sua colpevolezza.

Nella sentenza pubblicata oggi, il TF ha invece ritenuto che la precedente istanza ha fornito un quadro chiaro dei fatti sulla base di prove circostanziali e non ha tratto conclusioni arbitrarie.

I fatti - L'ex-DJ era comparso alla sbarra con altre due persone per un incendio in un capannone di Ostermundigen (BE) nel 2012. A destare sospetti alcune azioni compiute dall'uomo poco prima dell'incendio: il DJ aveva trasferito la sua collezione di 13'000 dischi nel magazzino e l'aveva assicurata per 200'000 franchi, premurandosi di pagare i premi arretrati.

Poco prima dell'incendio aveva inoltre chiesto alla compagnia di assicurazione se tale sinistro fosse effettivamente coperto. L'inchiesta aveva quindi stabilito che fu proprio l'ex DJ a dare a due conoscenti l'ordine di appiccare le fiamme, che hanno poi innescato un'esplosione.

La corte suprema ha dunque confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cantonale d'appello - che l'aveva ridotta da sei a quattro anni - per istigazione all'incendio intenzionale, amministrazione infedele e istigazione alla falsa testimonianza.