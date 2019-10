Il top manager sfrutta la corsia di soccorso per sfuggire alla coda

ZURIGO - A destra e a sinistra, gli automobilisti si allineavano sulla A3, in direzione di Coira, per creare la corsia di soccorso tra la due corsie di marcia. A sfruttarla non sono state solo le auto di Polizia e l'ambulanza, ma anche la BMW bianca di un top manager, evidentemente di fretta.

Stando al portavoce zurighese Erich Wenzinger, la procura ha aperto un incarto. «A causa dell'inchiesta in corso non possiamo fornire ulteriori informazioni. Si applica la presunzione di innocenza», afferma.

Dopo che 20 Minuten ha reso noto l'accaduto, la polizia si è espressa ufficialmente: «Un automobilista che guida attraverso la corsia di salvataggio è sostanzialmente colpevole come chi effettua un sorpasso a sinistra», ha spiegato Florian Frei, portavoce della polizia cantonale di Zurigo. L'importo della multa deve essere deciso dal giudice.

La redazione di 20 Minuten è riuscita pure a mettersi in contatto con il top manager, spiegando che esiste un video che mostra le sue gesta al volante. L'uomo, tuttavia, nega di aver abusato della via di fuga. «Ero sulla strada di casa, bloccato nel traffico da troppo tempo», afferma. Si trovava nella corsia di sinistra quando ha visto passare i soccorsi e la polizia.

Circa 5/600 metri prima dell'uscita di Wädenswil, le macchine si sarebbero messe in fila sulla corsia d'emergenza, ha spiegato il manager. Motivo per il quale ha pensato di sfruttare per quel tratto di strada la colonna di soccorso per liberarsi dall'impasse.

«In nessun momento ho interferito con la polizia o le squadre di soccorso», assicura. «Non era mia intenzione trarre un vantaggio personale dalla situazione. Non rischierei mai intenzionalmente la vita delle altre persone».