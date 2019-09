Anziana trovata morta in appartamento, ferito il marito

ZURIGO - In un appartamento di Küsnacht (ZH) sono stati rinvenuti una donna di 82 anni morta e un uomo - suo marito - di 90 anni gravemente ferito. Le cause di quanto accaduto sono per il momento oscure, indica la polizia zurighese in una nota.

Le forze dell'ordine precisano di aver ricevuto alle 14.00 la segnalazione della presenza di una donna senza vita in un appartamento della Schiedhaldenstrasse. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Il marito è stato trasportato in ospedale.