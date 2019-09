Immobilizza l'esagitato alla festa, che resta paralizzato

LUCERNA - Si è trovato a doversi difendere per aver quasi rotto il collo a un cliente particolarmente aggressivo, in una notte di maggio, in un locale di Lucerna. L'accusa, per l'addetto alla sicurezza 46enne, aveva richiesto 3 anni di carcere per danni fisici intenzionali e mancato soccorso.

La vittima, un 34enne, aveva attaccato il personale all'entrata con una bottiglia di vetro. La guardia di sicurezza, del peso di circa 120 chili, aveva quindi usato lo spray al pepe per neutralizzare l'individuo prima di afferrarlo e immobilizzarlo a terra. Il 34enne, a quel punto, aveva smesso improvvisamente di muoversi.

Giunta sul posto, la polizia aveva trasferito il festaiolo agitato al posto di polizia in attesa che tornasse sobrio. Solo allora un medico aveva constatato un grave infortunio. A quel punto il trasporto in ospedale è stato immediato.

I medici hanno rilevato una frattura della vertebra cervicale e un'emiplegia acuta (paralisi di parte del corpo). Il 34enne ha quindi subito un intervento chirurgico di emergenza ed è stato ricoverato al Centro specialistico di Nottwil. Oggi, dopo un periodo di riabilitazione, può camminare di nuovo.

Per l'avvocato della vittima, immobilizzarlo dopo aver usato lo spray al pepe non era giustificato. Inoltre, è stato durante il "placcaggio al suolo" che si sarebbe verificato l'infortunio. La frattura è infatti tipica della pressione della schiena contro la colonna cervicale accentuata da una rotazione della testa.

Tuttavia, la difesa (il verdetto del Tribunale federale è stato reso noto domenica) ha interpretato l'incidente in un modo molto diverso. L'uomo immobilizzato era ubriaco, il fatto che avesse smesso di muoversi una volta per terra non dimostrava affatto che fosse ferito. Il buttafuori ha semplicemente interpretato questa immobilità come caratteristica di una persona troppo ubriaca. Inoltre, la frattura della vertebra cervicale potrebbe benissimo essere stata inflitta in seguito. Quando l'uomo è stato portato alla stazione, per esempio. Il buttafuori è stato quindi assolto.

Quanto ai costi procedurali di 12000 franchi, sono a carico dello Stato.