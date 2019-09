Niente luna di miele per lo stupratore Hassan Kiko

ZURIGO - Si era reso protagonista di una storia alla "Bonnie e Clyde". Stiamo parlando di Hassan Kiko, il siriano 31enne riuscito a evadere dal carcere grazie alla complicità della sua amante, la secondina Angela Magdici.

Condannato due volte per reati sessuali, l'uomo aveva ritrovato la libertà con la complicità della guardia carceraria, con la quale aveva stretto una relazione amorosa. Dalla prigione di Limmattal, i due erano fuggiti in Italia a bordo di una BMW nera per essere catturati circa tre mesi dopo. Tutto questo avveniva circa tre anni fa. Nel frattempo, Magdici e Kiko si sono sposati. Lo strupratore ha pronunciato il sì dietro alle sbarre.

Ora, come riferisce oggi il "Tages-Anzeiger", Kiko vorrebbe usufruire di un regime carcerario aperto. Insomma, chiede di poter avere dei congedi e delle ferie.

Il Tribunale amministrativo di Zurigo, tuttavia, gli ha negato queste libertà. Almeno fino a quando non avrà scontato i due terzi della sua pena detentiva. Ciò perché al momento il rischio di una nuova fuga è ritenuto elevato. Kiko, quindi, dovrà attendere fino al 19 giugno del 2020.

Il detenuto deve scontare 4 anni di prigione per lo stupro di una 15enne a cui vanno ad aggiungersi 6 mesi di detenzione per l'evasione. La sua attuale consorte, per averlo aiutato ad evadere, è stata invece condannata a 15 mesi di carcere sospesi con la condizionale.

Non è chiaro se il siriano sarà rilasciato il prossimo anno. La luna di miele, in ogni caso, dovrà attendere.