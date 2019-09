Donna trovata morta in casa, arrestato il marito

BULLE - La polizia friburghese ha arrestato uno svizzero di 52 anni per sospetto omicidio: sua moglie 41enne era stata trovata morta una decina di giorni fa in un appartamento di Bulle, nel canton Friburgo, per cause ancora sconosciute.

Gli inquirenti precisano che sabato 14 settembre l'uomo aveva allertato i soccorsi perchè la donna era priva di conoscenza. I tentativi di salvarla da parte della polizia e del personale medico erano stati vani: la 41enne brasiliana era morta poco dopo nell'appartamento.

La causa e le circostanze del decesso sono tuttora poco chiare. L'indagine è ancora in corso e l'uomo è stato posto in detenzione preventiva.