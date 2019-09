Migranti si fingono una squadra di pallavolo per volare a Zurigo

ATENE - L'idea era ingegnosa: fingersi una squadra di pallavvolo per entrare in Svizzera. Con questo espediente, un gruppo di migranti pensava di lasciare la Grecia in direzione del nord Europa.

Così - riferisce il TGCOM24 -, dieci giovani migranti siriani, entrati illegalmente in Grecia e in possesso di passaporti ucraini falsi, hanno indossato una divisa da squadra di volley e hanno tentato di imbarcarsi dall'aeroporto di Atene sul volo per Zurigo. Purtroppo per loro, al momento dei controlli, sono stati scoperti e arrestati.

Con tanto di tute blu d'ordinanza, borsoni e palloni da volley tra le braccia, in gruppetto aveva tentato il colpaccio.

Un piano perfetto? Più o meno, visto che non sono passati inosservati mentre si aggiravano nello scalo. La polizia greca ha quindi voluto indagare. a ragione. Altro che Zurigo, i migranti sono stati condotti subito dietro le sbarre.