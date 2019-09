Si perdono in montagna, vengono salvati dalla Rega

SAN GALLO - Cinque escursionisti si sono persi ieri nella regione dei tre laghi Murgsee, nel canton San Gallo al confine con Glarona: l'allarme è scattato in serata, quando non hanno fatto ritorno a valle. Una vasta operazione di ricerca ha permesso di ritrovare il gruppo verso le 3:30 di notte in un rifugio alpino alla Chartalp.

Gli escursionisti avevano sbagliato strada al momento del ritorno e non erano riusciti ad avvisare i famigliari a causa della mancanza di ricezione dei telefoni cellulari. Sono stati trasportati in salvo da un elicottero della Rega, indica la polizia cantonale sangallese in una nota.

Oltre alla Rega hanno partecipato alle ricerche anche un elicottero dell'esercito, membri del Soccorso alpino svizzero nonché la polizia cantonale sangallese con la sua squadra alpina e diverse pattuglie di agenti.