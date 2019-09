Quando il bottino ammonta a 1'200 bastoni di hockey

ZUGO - Una strana rapina si è verificata nella notte su giovedì a Baar (ZG). Alcuni malviventi hanno infatti assaltato un negozio sportivo per rubare... 1'200 bastoni di hockey. Forse i ladri, vista la grande passione che si respira nel canton Zugo - con la corazzata EVZ tra le favorite per il titolo svizzero - pensavano che i bastoni si potessero vendere bene. Ma non hanno fatto con la polizia che - avvisata attorno alle 3.30 - è giunta sul luogo del colpe in forze.

In precedenza i due malviventi avevano imballato la strana refurtiva in sacchi della spazzatura che avevano poi stipato sotto delle scale fuori dal negozio. Ed è qui che sono stati beccati dagli agenti giunti sul posto. I due ladri però hanno dato filo da torcere alla polizia e uno di essi è riuscito pure a scappare a bordo di un furgone. Una fuga estremamente rocambolesca, visto che il fuggitivo prima ha quasi investito i poliziotti e poi il suo compare steso a terra. L'uomo poi si è diretto in direzione dell'autostrada A4a in direzione Walterswil / Sihlbrugg facendo perdere le proprie tracce.

La persona arrestata è uno slovacco di 38 anni. La ricerca del secondo sospetto continua.