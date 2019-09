Aggredisce un agente col coltello, viene abbattuto dal taser

LUCERNA - La scorsa notte le forze dell'ordine sono accorse a Greppen (LU) per un uomo che ha dato in escandescenza in un appartamento. Nel corso dell'intervento il soggetto ha aggredito con un coltello un agente, ferendolo leggermente ad un braccio. L'esagitato è stato fermato con l'utilizzo di un taser e arrestato.

Secondo quanto si legge in un comunicato odierno, la compagna dell'uomo è riuscita a mettersi al sicuro dai vicini, dando l'allarme. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza.

Il soggetto in questione è risultato aggressivo e pronto alla violenza. La polizia lo ha dovuto tenere immobilizzato a lungo a causa dei suoi ripetuti tentativi di infliggersi delle ferite. Il 39enne - dopo controlli medici - si trova al momento in stato d'arresto e indagini sono in corso.