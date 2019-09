Poliziotto ferito dopo la partita Grasshoppers-Servette

ZURIGO - Un poliziotto è rimasto ferito ieri sera a Zurigo per disordini scoppiati dopo la partita di calcio fra Grasshoppers e Servette, valida per la coppa svizzera.

Sostenitori della squadra locale hanno lanciato sassi contro agenti in civile, riferisce oggi la polizia comunale. Una delle persone prese di mira ha riportato lesioni al torace. La polizia è intervenuta con proiettili di gomma e lacrimogeni.

Una nuova sassaiola è poi partita in un altro punto della città, ma in questo caso le forze dell'ordine non hanno potuto reagire a causa dell'elevato numero di persone non coinvolte che si trovavano sul posto. Il gruppo di facinorosi ha poi raggiunto la stazione centrale e si è dissolto.

Per la cronaca, il Grasshoppers ha battuto il Servette per 1-0.