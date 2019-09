LAAX - Un elicottero è precipitato oggi sul ghiaccio del Vorab, sopra la località grigionese di Laax. Gli occupanti del velivolo sono sopravvissuti. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarire

La polizia cantonale ha confermato in serata informazioni apparse sui portali della "Südostschweiz" e di "Radio Südostschweiz". Il numero dei passeggeri non è noto, ma i feriti sono stati portati in ospedale. Maggiori dettagli non sono al momento stati forniti.