In motorino contro l'Autopostale, partecipava alla Red Bull Alpenbrevet

BERNA - Stava partecipando alla Red Bull Alpenbrevet l’uomo che sabato ha perso la vita, a bordo del suo motorino, scontrandosi con un Autopostale.

L'uomo stava scendendo la Haslital, in direzione di Innertkirchen, quando in una curva, in una galleria sulla strada del Grimsel, a Guttannen, ha invaso l'opposta corsia di marcia, finendo contro il mezzo pubblico.

Gli organizzatori della manifestazione, che vede sfidarsi vecchi e nuovi cinquantini, hanno espresso il loro dolore in un comunicato: «Siamo profondamente toccati da questo tragico incidente. I nostri pensieri sono per i parenti e gli amici della vittima, auguriamo loro molta forza in questo momento difficile».

La gara è stata cancellata. Era iniziata sabato mattina alle 10 ad Andermatt. 1600 i partecipanti, che avrebbero dovuto affrontare 120 chilometri, prima di tornare all’arrivo.

A causa dell'incidente, la strada è stata chiusa per diverse ore. È stata aperta un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.