In motorino si scontra con l'Autopostale, deceduto sul posto

BERNA - Un uomo in sella a un motorino ha perso la vita oggi pomeriggio, poco prima delle 14.00, scontrandosi con un Autopostale, in una galleria sulla strada del Grimsel, a Guttannen, nell'Oberland bernese.

L'uomo scendeva la Haslital in direzione di Innertkirchen quando in una curva, per ragioni sconosciute, ha invaso l'opposta corsia di marcia, finendo contro l'Autopostale, indica la polizia cantonale in una nota.

Malgrado i soccorsi, è morto sul posto. La vittima non è ancora stata formalmente identificata. La strada è stata chiusa per diverse ore ed è stata aperta un'inchiesta.