Allarme tubercolosi in Argovia, i casi ora sono tre

AARAU - Quello dell'allieva della quarta elementare di Suhr non è l'unico caso di tubercolosi registrato negli ultimi giorni nel canton Argovia. In effetti - da ricerche effettuate da 20 Minuten - sarebbero almeno tre le persone infette dalla malattia.

Il secondo caso di contagio è stato identificato negli scorsi giorni presso un istituto scolastico privato di Unterkulm. Ed è lo stesso direttore Alois Zwyssig a confermarlo. «Il bambino è stato infettato durante le vacanze estive. Ed è stato subito posto sotto cure. Ora si attendono i test per verificare che non vi siano stati contagi tra i compagni di classe».

Il terzo contagio si è invece verificato presso una scuola professionale di Brugg, dove uno studente è stato infettato negli scorsi giorni. Di questo ulteriore caso si sta occupando la lega polmonare svizzera che ha predisposto esami del sangue per tutte le persone che negli ultimi due mesi hanno trascorso più di otto ore in compagnia del malato.

L'ultimo caso analogo aveva interessato - agli inizi di maggio - un allievo di una scuola di orientamento professionale di Sion (VS). In quel caso erano state una sessantina le persone che si erano sottoposte ad un test del sangue.

550 casi all'anno - La tubercolosi è una malattia causata da determinati tipi di microbatteri che può essere trasmessa per via aerea quando persone ammalate tossiscono. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in Svizzera si registrano circa 550 casi di tubercolosi all'anno, per la maggior parte tra i migranti. Il contagio può avvenire quando ci si trova per alcune ore nel medesimo locale con una persona infetta. Può essere verificato con un esame del sangue solamente dopo 2 mesi. Anche in caso di contagio, soltanto tra il 5 e il 10% delle persone si ammalano, perlopiù nel giro di due anni, scrive ancora l'UFSP. I sintomi tipici sono tosse, spesso con espettorato, febbre e perdita di peso. La tubercolosi può essere curata con antibiotici specifici da assumere sull'arco di più mesi. Senza un trattamento adatto, la malattia può avere un decorso letale.